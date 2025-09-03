"Наш народ думает, что это легко": казахстанец из UFC огорчен отношением фанатов

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о работе над ошибками и своем отношении к реакции фанатов на его поражение в марте, передает Prosports.kz.

Алмабаев отметил, что, по его мнению, каждый, кто попадает в UFC, является надеждой своего народа, надеждой своей страны.

"Такой путь проделали – все хотят выиграть, все хотят домой вернуться с победой, с поднятой головой. С поднятым флагом. Все для этого все делают, чтобы выйти из октагона с победой.

Но наш народ, наверное, думает, что это очень легко – побеждать там. Я уже пять боев выиграл. Один бой не получился, с Капе, - все вопросы только о нем", - расстроен файтер.

Он отметил, что сейчас не может сказать чего-то определенного о будущем бое.

"Посмотрим. Пока что ничего не могу сказать. Капе – очень сильный боец. Выиграл у меня, я проиграл – и все. А какие-то там ошибки… Ошибки всегда будут. Если даже пояс выиграешь, после бой потом посмотришь – всегда можно ошибки найти какие-то определенные", - признался казахстанец.

Напомним, 31-летний Асу Алмабаев провел шесть боев в UFC. Файтер в марте потерпел поражение от португальца Манеля Капе. Для Алмабаева это поражение для него первым в промоушене.

Однако в конце июля казахстанец одержал победу на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби - судьи единогласным решением присудили ему победу над перуанцем Хосе Очоа.

Всего на счету отечественного спортсмена 22 победы (из них пять — под эгидой промоушена) при трех проигрышах.

Следующий бой Алмабаева пройдет в Катаре 21 ноября. Его противником станет американец Алекс Перес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.