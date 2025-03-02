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Асу Алмабаев проиграл исторический бой и потерпел первое поражение в UFC

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Бойцы ММА Асу Алмабаев и Манель Капе (слева направо)
Асу Алмабаев и Манель Капе (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев уступил португальцу Манелю Капе на турнире UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмабаев стал первым казахстанцем, чей бой возглавил шоу UFC. Перед поединком он занимал восьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), Капе — шестое.

Противостояние было рассчитано на пять раундов, но завершилось досрочно. Капе владел инициативой, а в третьем отрезке смог потрясти оппонента. Алмабаев сигнализировал о тычке в глаз, но рефери не дал ему тайм-аут. Португалец развил преимущество и нанес серию безответных ударов. Судья зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Алмабаев потерпел первое поражение в UFC и прервал серию из 17 побед. Всего за карьеру в ММА 31-летний казахстанец выиграл 21 поединок и уступил в трех.

Капе одержал вторую подряд победу и закрепил статус одного из главных претендентов на пояс. Всего в активе 31-летнего португальца теперь 21 выигранный бой при семи поражениях.

Напомним, изначально у Капе был запланирован поединок с Брэндоном Ройвалом, но американец снялся из-за травмы. Выбывшего заменил Алмабаев, у которого был назначен бой с бразильцем Алланом Насименто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2224764-asu-almabaev-proigral-istoricheskiy-boy-i-poterpel-pervoe-porazhenie-ufc/