Казахстанец Асу Алмабаев одержал пятую победу в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асу Алмабаев одержал победу на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) выступил в основном карде шоу в столице ОАЭ. Его соперником был перуанец Хосе Очоа, который заменил узбекистанца Разамана Темирова, сдавшего положительный допинг-тест.

Поединок продлился все три раунда. Алмабаев активно работал в стойке, а также отметился несколькими тейкдаунами и контролем оппонента в партере.

В итоге 31-летний казахстанец одержал победу единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28). Алмабаев закрыл мартовское поражение от португальца Манеля Капе, которое стало для него первым в UFC.

Всего на счету отечественного спортсмена теперь 22 победы (из них пять — под эгидой промоушена) при трех проигрышах. Отметим, что в числе его секундантов на турнире в Абу-Даби был казахстанец Шавкат Рахмонов — третий номер полусреднего дивизиона, который прошел к октагону с государственным флагом.

Очоа потерпел второе поражение в карьере. Также на счету 24-летнего перуанца восемь побед при одном поединке без результата.

Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.

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