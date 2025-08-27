Официально объявлен новый бой казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев узнал детали нового поединка в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на команду файтера.

Поединок пройдет 21 ноября в Дохе (Катара).

Соперником казахстанского бойца, занимающего девятое местов в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC станет бывший претендент на пояс американский файтер Алекс Перес. Следующий оппонент находится на строчку выше в данной весовой категории.

Как отмечает команда казахстанца, американец сам бросил вызов Алмабаеву.

Напомним, что последний бой "Зульфикара" прошел 27 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби, где он одержал победу единогласным решением судей над перуанским бойцом Хосе Очоа.

33-летний Перес выступает в UFC с 2017 года. В ноябре 2020 года Алекс на серии из трех побед бился за титул в наилегчайшем дивизионе, но потерпел поражение в первом раунде от Дейвесона Фигередо.

