jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Хабиб назвал Шавката Рахмонова угрозой для Махачева в новом весе

      Опубликовано:

      Хабиб Нурмагомедов
      Хабиб Нурмагомедов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

      Член зала славы UFC, бывший непобежденный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Камилу Гаджиеву рассказал о ситуации в полусреднем весе, куда переходит Ислам Махачев, передает NUR.KZ.

      Бывший лидер рейтинга P4P Махачев оставил пояс в легком весе и сменил дивизион. Гаджиев попросил Хабиба назвать трех опасных соперников для Ислама в полусреднем весе, помимо нынешнего чемпиона Маддалены.

      "Я вижу в 77 кг Шавката как соперника, вызывающего уважение и опасение. Белал (Мухаммад -прим. ред.) , Шавкат… Иэна Гэрри я бы не считал таким грозным соперником. Шавкат, он доказал своими боями, что он реальная угроза в 77 кг", - заявил бывший чемпион.

      Также Нурмагомедов заявил, что Исламу не стоит опасаться второго номера рейтинга Шона Брэди - он назвал его стилистически удобным соперником.

      "Шавкат, Билал и Делла Маддалена", - заключил Хабиб.

      Гаджиев отметил, что ожидал услышать фамилию Рахмонова.

      Нурмагомедов также уточнил, что вряд ли когда-нибудь состоится бой Махачева и Белала Мухаммада. У бойцов один менеджер и команда, с которой они готовятся к поединкам. Хабиб выступил против проведения такого боя.

      Стоит напомнить, что недавно казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов вошел в рейтинг лучших файтеров UFC вне зависимости от весовой категории (Р4Р - прим. ред.).

      Также появилась информация, что Шавкат может встретиться с американцем Шоном Брэди в претендентском бою, однако в UFC такой поединок пока не анонсировали.

      В настоящий момент ожидается, что чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена проведет защиту против Ислама Махачева, который переходит в новую для себя весовую категорию. Бой еще не объявлен официально, однако предполагается, что он может состояться в ноябре в Нью-Йорке.

