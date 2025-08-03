Появилась информация о чемпионском бое UFC в дивизионе Шавката Рахмонова

Бывший российский боец ММА, экс-чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов объявил бой за титул в полусреднем весе своего друга Ислама Махачева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

На пресс-конференции в Нью-Йорке Нурмагомедов заявил, что его соотечественник, бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев в скором времени подерется за пояс в другом дивизионе.

Так, по словам Нурмагомедова, Махачев свой следующий поединок, как и ожидалось, проведет за пояс чемпиона полусреднего дивизиона с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Напомним, Махачев оставил чемпионский пояс в легком весе и перебрался в дивизион выше. После этого вакантный пояс в бою против бразильца Чарльза Оливейры завоевал грузин Илия Топурия. Третьим номером полусреднего веса является непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов.

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