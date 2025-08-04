Отправивший в нокдаун Нурмагомедова казахстанец объявил о возвращении в UFC

Казахстанский боец смешанных боевых искусств Бекзат Алмахан на своей странице в Instagram сообщил о начале подготовки к следующему поединку, передает NUR.KZ.

Бекзат Алмахан опубликовала фото из Флориды, где он сейчас проходит подготовку.

Отметим, на минувшем турнире UFC 315 в мае этого года Алмахан нокаутировал за 64 секунды Брэда Катону. Для казахстанца эта победа стала первой в UFC.

Ранее он потерпел поражение от россиянина Умара Нурмагомедова в дебютном бою, но, как уточняет Sports.kz, неожиданно смог отправить его в нокдаун.

Сразу после победы над Катоной Алмахан заявил, что хочет стать чемпионом UFC в своей весовой категории.

Добавим, что на его счету 12 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

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