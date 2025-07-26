Шара Буллет выиграл кровавый бой на турнире UFC в Абу-Даби
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в основном карде шоу серии Fight Night в столице ОАЭ. Соперником Магомедова по противостоянию в среднем весе (до 83,9 кг) был канадец Марк-Андре Баррио.
Поединок продлился все три раунда. Оппоненты несколько раз потрясли друг друга, оба понесли заметный урон и завершали бой окровавленными.
В итоге Магомедов превзошел соперника по ключевым статистическим показателям и одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30:27.
В UFC отметили данный поединок премией "Бой вечера". Таким образом, и Магомедов, и Баррио получат по бонусу в размере 50 тысяч долларов (около 27 миллионов тенге).
31-летний россиянин закрыл поражение от англичанина Майкла Пейджа, которое остается для него единственным в карьере. В активе Шары Буллета теперь 16 побед, в том числе пять в UFC.
35-летний Баррио за карьеру в профессиональных ММА выиграл 17 боев при десяти поражениях и одном поединке без результата.
Напомним, на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой. А в другом поединке основного карда победу одержал казахстанец Асу Алмабаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2269272-shara-bullet-vyigral-krovavyy-boy-na-turnire-ufc-v-abu-dabi/
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