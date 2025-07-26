Рекорд UFC по нокдаунам установили на турнире с участием казахстанца

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стивен Нгуйен установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата по числу нокдаунов за поединок, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире серии Fight Night в Абу-Даби. В предварительном карде он бился с представителем ОАЭ Мохаммадом Яя в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг).

Уже с первых секунд Нгуйен начал проводить результативные атаки. За стартовый раунд он несколько раз потряс соперника. В UFC зафиксировали пять нокдаунов за этот отрезок.

Во втором раунде американец оформил еще два нокдауна. Общий результат (семь) стал новым рекордом промоушена (предыдущее достижение — пять нокдаунов за один бой). Яя получил серьезную травму глаза, из-за которой его не выпустили на третью пятиминутку.

Таким образом, Нгуйен выиграл поединок техническим нокаутом. Теперь на счету 32-летнего американца десять побед при двух поражениях.

Яя проиграл в третий раз подряд. За всю профессиональную карьеру 31-летний представитель ОАЭ одержал 12 побед при шести поражениях.

Напомним, в основном карде турнира UFC в Абу-Даби выступит казахстанский боец Асу Алмабаев.

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