Легенда Bellator одержал первую победу в UFC
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Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисио "Питбуль" Фрейре одержал первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в основном карде турнира UFC 318, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был американец Дэн Иге, занимающий 12-е место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг).
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Фрейре единогласным решением судей. Все три арбитра признали "Питбуля" сильнейшим со счетом 29:28.
Для 38-летнего бразильца это второй бой и первая победа в UFC. Всего в его активе 37 выигранных поединков при восьми поражениях.
Ранее Фрейре длительное время выступал в Bellator, где был чемпионом в полулегкой и легкой весовых категориях и обладателем рекордов по числу боев (30), побед (24) и финишей (15).
Что касается Иге, то на счету 33-летнего американца теперь 19 выигранных поединков при десяти поражениях.
Напомним, в главном событии UFC 318 американец Дастин Порье в своем прощальном поединке уступил соотечественнику Маку Холлоуэю. А казахстанец Николай Веретенников в рамках турнира одержал первую победу в лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2266974-legenda-bellator-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc/
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