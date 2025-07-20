Легенда Bellator одержал первую победу в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисио "Питбуль" Фрейре одержал первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде турнира UFC 318, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был американец Дэн Иге, занимающий 12-е место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Фрейре единогласным решением судей. Все три арбитра признали "Питбуля" сильнейшим со счетом 29:28.

Для 38-летнего бразильца это второй бой и первая победа в UFC. Всего в его активе 37 выигранных поединков при восьми поражениях.

Ранее Фрейре длительное время выступал в Bellator, где был чемпионом в полулегкой и легкой весовых категориях и обладателем рекордов по числу боев (30), побед (24) и финишей (15).

Что касается Иге, то на счету 33-летнего американца теперь 19 выигранных поединков при десяти поражениях.

Напомним, в главном событии UFC 318 американец Дастин Порье в своем прощальном поединке уступил соотечественнику Маку Холлоуэю. А казахстанец Николай Веретенников в рамках турнира одержал первую победу в лиге.

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