Казахстанский боец Николай Веретенников одержал первую победу в UFC
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Дебютной победы под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) добился казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 318 в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Его соперником был аргентинец Франсиско Прадо.
Бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) продлился все три раунда и получил конкурентным. Веретенников одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
Таким образом, 35-летний казахастанец впервые выиграл под эгидой UFC. Ранее он дважды уступил в промоушене, принимая поединки на коротком уведомлении.
Всего в активе Веретенникова теперь 13 побед при шести поражениях. Добавим, что на минувший бой он вышел с флагами Казахстана и США, где постоянно проживает.
Прадо же проиграл в третий раз подряд. На счету 23-летнего аргентинца теперь 12 побед при четырех поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2266866-kazahstanskiy-boec-nikolay-veretennikov-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc/
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