Казахстанский боец Николай Веретенников одержал первую победу в UFC

Дебютной победы под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) добился казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 318 в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Его соперником был аргентинец Франсиско Прадо.

Бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) продлился все три раунда и получил конкурентным. Веретенников одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, 35-летний казахастанец впервые выиграл под эгидой UFC. Ранее он дважды уступил в промоушене, принимая поединки на коротком уведомлении.

Всего в активе Веретенникова теперь 13 побед при шести поражениях. Добавим, что на минувший бой он вышел с флагами Казахстана и США, где постоянно проживает.

Прадо же проиграл в третий раз подряд. На счету 23-летнего аргентинца теперь 12 побед при четырех поражениях.

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