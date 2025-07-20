Порье проиграл Холлоуэю в своем прощальном поединке на UFC 318

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье уступил своему соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире UFC 318, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Перед боем Холлоуэй занимал пятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC (до 70,3 кг), Порье шел строчкой ниже.

Поединок продлился все пять раундов. В стартовой пятиминутке Холлоуэй отправил соперника в нокдаун, но не смог его финишировать. Во втором раунде Порье вновь оказался в кризисном положении, однако восстановился и сам оформил нокдаун.

По итогам 25 минут противостояния Холлоуэй одержал победу единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46) и защитил символический пояс BMF ("главного мерзавца"). Теперь в активе 33-летнего американца 27 выигранных боев при восьми поражениях.

Для Порье поединок стал последним в карьере. На счету 36-летнего американца 30 побед при десяти поражениях и одном бое без результата.

Поединок в Нью-Орлеане завершил трилогию между спортсменами. Ранее Порье дважды побеждал Холлоуэя: сабмишеном в 2012-м и единогласным решением судей в 2019-м.

Добавим, что в соглавном событии UFC 318 бразилец Пауло Коста одолел россиянина Романа Копылова единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28). Поединок прошел в рамках среднего веса (до 83,9 кг). Перед боем Коста занимал 13-е место в рейтинге дивизиона, Копылов шел на одну позицию ниже.

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