Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на чемпионскую победу Магомеда Анкалаева в UFC

Россияне Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев в соцсетях обратились к своему соотечественнику Магомеду Анкалаеву по случаю завоевания титула UFC, передает NUR.KZ.

В воскресенье Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе и стал новым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Это третий обладатель титула UFC родом из Дагестана. Первыми двумя были именно Нурмагомедов и Махачев — бывший и действующий чемпионы в легком весе.

"Поздравляю, брат! Ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника", — обратился Хабиб к Анкалаеву в Х.

Махачев также опубликовал пост в данной социальной сети.

"Еще один пояс отправляется в Дагестан, Россия. Поздравляю, брат! Отличное выступление", — написал лидер мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Напомним, в соглавном событии минувшего турнира уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, потерпел поражение от американца Джастина Гэтжи.

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