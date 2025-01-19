Двалишвили и Нурмагомедов получили по бонусу от UFC за "Лучший бой вечера"

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата назвала обладателей бонусов по итогам турнира UFC 311, который прошел в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

В номинации "Лучший бой вечер" отметили противостояние грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедова. Их поединок стал вторым по значимости событием турнира.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Он впервые защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Бонусы за "Лучшее выступление вечера" присудили бразильцу Жаилтону Алмейде и чеху Иржи Прохазке, которые нокаутировали молдаванина Сергея Спивака (тяжелый вес) и американца Джамала Хилла (полутяжелый вес) соответственно.

Все лауреаты получат дополнительные выплаты в размере 50 тысяч долларов (около 26,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).

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