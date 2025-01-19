Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прохазка нокаутировал Хилла в бою бывших чемпионов UFC

Опубликовано:

Бойцы ММА Иржи Прохазка и Джамал Хилл (слева направо)
Иржи Прохазка и Джамал Хилл (слева направо). Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка одержал досрочную победу над американцем Джамалом Хиллом на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) прошло в основном карде шоу UFC 311 в Лос-Анджелесе. Перед очным боем Прохазка занимал вторую позицию в рейтинге дивизиона, Хилл — третью. При этом оба ранее владели поясом в полутяжелой категории.

Их поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В заключительной пятиминутке Прохазка смог потрясти оппонента боковым ударом кулаком в голову. После этого чех выполнил добивание, а рефери зафиксировал технический нокаут.

В активе 32-летнего Прохазки теперь 31 победа при пяти поражениях и одной ничьей. Хилл проиграл третий раз в карьере и вновь досрочно. На счету 33-летнего американца осталось 12 побед и один поединок без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212911-prohazka-nokautiroval-hilla-v-boyu-byvshih-chempionov-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie