Прохазка нокаутировал Хилла в бою бывших чемпионов UFC

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка одержал досрочную победу над американцем Джамалом Хиллом на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) прошло в основном карде шоу UFC 311 в Лос-Анджелесе. Перед очным боем Прохазка занимал вторую позицию в рейтинге дивизиона, Хилл — третью. При этом оба ранее владели поясом в полутяжелой категории.

Их поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В заключительной пятиминутке Прохазка смог потрясти оппонента боковым ударом кулаком в голову. После этого чех выполнил добивание, а рефери зафиксировал технический нокаут.

В активе 32-летнего Прохазки теперь 31 победа при пяти поражениях и одной ничьей. Хилл проиграл третий раз в карьере и вновь досрочно. На счету 33-летнего американца осталось 12 побед и один поединок без результата.

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