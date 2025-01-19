Двалишвили победил Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили впервые защитил пояс UFC благодаря победе над россиянином Умаром Нурмагомедовым, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) стал соглавным событием турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Бой был рассчитан на пять раундов и продлился все отведенное время.

Двалишвили выполнил семь успешных тейкдаунов против двух у Нурмагомедова. Также грузин превзошел россиянина по числу точных акцентированных ударов — 104 против 75.

В итоге Двалишвили одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и впервые защитил чемпионский пояс.

34-летний грузин выиграл 12 последних поединков. Всего на его счету 19 побед при четырех поражениях.

Нурмагомедов впервые проиграл в профессиональной карьере. В активе 29-летнего россиянина, который занимает второе место в рейтинге дивизиона, осталось 18 побед.

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