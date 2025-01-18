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Царукян сделал заявление после срыва чемпионского боя с Махачевым

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Российско-армянский боец MMA Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Армянский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сделал заявление в Instagram-аккаунте после срыва титульного поединка с россияном Исламом Махачевым, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов должно было возглавить турнир UFC 311. Однако Царукян не появился на официальном взвешивании, а глава лиги объявил, что претендент на пояс снялся с поединка. Новым соперником Махачева по бою за титул в легком весе стал бразилец Ренато Мойкано.

"UFC и фанаты UFC, с сожалением сообщаю всем, что новость о том, что мне пришлось выбыть из UFC 311 в связи с травмой спины, это правда. Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в своей боевой карьере. Хочу поблагодарить UFC за понимание и с нетерпением жду, когда смогу побороться за свой первый титул UFC в будущем. Спасибо всем за поддержку", — написал Царукян.

Напомним, вторым по значимости событием UFC 311 станет титульный бой в легчайшем весе между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212779-carukyan-sdelal-zayavlenie-posle-sryva-chempionskogo-boya-s-mahachevym/

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