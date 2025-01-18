UFC 311: Махачев и Мойкано, Двалишвили и Нурмагомедов провели последние дуэли взглядов перед боями

Участники предстоящего турнира UFC 311 провели последние дуэли взглядов перед очными боями в рамках церемониального взвешивания, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января по казахстанскому времени. Перед турниром состоялось церемониальное взвешивание, на котором присутствовали зрители. Бойцы традиционно выходили на сцену, пары соперников проводили дуэли взглядов.

В частности, лицом к лицу сошлись Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Их противостояние станет соглавным событием вечера. Грузин будет защищать чемпионский пояс в легчайшем весе.

Россиянин вышел на стердаун в белой папахе и спросил Двалишвили, почему тот появился без аналогичного головного убора. Ранее грузин регулярно надевал черную папаху на такие мероприятия.

Затем дуэль взглядов провели россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано. Для них этот стердаун стал не только последним перед боем, но и первым. Ранее Мойкано заменил армянина Армана Царукяна, который снялся с титульного поединка в легком весе из-за травмы спины.

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