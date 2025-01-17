Царукян снялся с чемпионского боя в UFC против Махачева

Российско-армянский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян не выступит на турнире UFC 311, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы промоушена Даны Уайта.

Официальное взвешивание перед шоу прошло в пятницу. Поединок Царукяна с россиянином Исламом Махачевым за пояс в легком весе был запланирован как главное событие вечера.

Однако претендент не появился на процедуре взвешивания. Когда отведенное для этого время вышло, Уайт вышел в эфир прямой трансляции UFC и заявил, что Царукян снялся с боя. По информации Sport24, причиной стала обострившаяся травма спины.

Уайт сообщил, что на замену Царукяну выйдет Ренато Мойкано, занимающий десятое место в рейтинге легкого дивизиона. Бразилец уложился в лимит весовой категории, показав 70,3 кг. Махачев также выполнил норматив — 70 кг.

Изначально у Мойкано был запланирован бой в основном карде UFC 311 против американца Бенеила Дариуша, который также успешно прошел взвешивание.

Турнир пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января по казахстанскому времени.

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