Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двалишвили и Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед боем за пояс UFC

Опубликовано:

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 311, передает корреспондент NUR.KZ

Официальная процедура прошла в пятницу. Двалишвили показал на весах 60,8 кг, Нурмагомедов — 61,2 кг.

Таким образом, титульный бой в легчайшей категории остался в силе. Он станет соглавным событием турнира UFC 311.

На данный момент поясом владеет Двалишвили, для которого это будет первая защита титула. Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге дивизиона.

Ранее грузин и россиянин повздорили на пресс-конференции перед очным поединком.

Кроме того, армянин Арман Царукян снялся с главного боя вечера. Новым соперником россиянина Ислама Махачева по титульному поединку в легком весе стал бразилец Ренато Мойкано.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212722-dvalishvili-i-nurmagomedov-uspeshno-proshli-vzveshivanie-pered-boem-za-poyas-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie