Двалишвили и Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед боем за пояс UFC

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 311, передает корреспондент NUR.KZ

Официальная процедура прошла в пятницу. Двалишвили показал на весах 60,8 кг, Нурмагомедов — 61,2 кг.

Таким образом, титульный бой в легчайшей категории остался в силе. Он станет соглавным событием турнира UFC 311.

На данный момент поясом владеет Двалишвили, для которого это будет первая защита титула. Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге дивизиона.

Ранее грузин и россиянин повздорили на пресс-конференции перед очным поединком.

Кроме того, армянин Арман Царукян снялся с главного боя вечера. Новым соперником россиянина Ислама Махачева по титульному поединку в легком весе стал бразилец Ренато Мойкано.

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