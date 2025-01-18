Двалишвили и Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед боем за пояс UFC

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 311, передает корреспондент NUR.KZ
Официальная процедура прошла в пятницу. Двалишвили показал на весах 60,8 кг, Нурмагомедов — 61,2 кг.
Таким образом, титульный бой в легчайшей категории остался в силе. Он станет соглавным событием турнира UFC 311.
На данный момент поясом владеет Двалишвили, для которого это будет первая защита титула. Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге дивизиона.
Ранее грузин и россиянин повздорили на пресс-конференции перед очным поединком.
Кроме того, армянин Арман Царукян снялся с главного боя вечера. Новым соперником россиянина Ислама Махачева по титульному поединку в легком весе стал бразилец Ренато Мойкано.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212722-dvalishvili-i-nurmagomedov-uspeshno-proshli-vzveshivanie-pered-boem-za-poyas-ufc/