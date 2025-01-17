"Очередной дурацкий вопрос": Двалишвили и Нурмагомедов вновь устроили перепалку перед боем

Бойцы смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов провели острый разговор на пресс-конференции перед очным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Спортсмены встретятся в соглавном событии турнира UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января по казахстанскому времени. На кону будет стоять пояс в легчайшем весе, которым сейчас владеет Двалишвили.

На пресс-конференции действующего чемпиона спросили о высказывании Нурмагомедова, который заявил, что является большим грузином, чем его оппонент.

"Это очередная фигня от него. Естественно он не грузин. Он даже не может представлять Дагестан. Он выступает за Россию. Умар, удачи тебе в воскресенье. Мы всё узнаем. Я сделаю тебя скромным", — сказал Двалишвили.

Через несколько минут Нурмагомедов лично задал вопрос сопернику. Россиянин спросил, почему его оппонент живет в США, "если так сильно любит Грузию".

"Очередной дурацкий вопрос от тебя. Я приехал сюда, чтобы осуществить свою мечту, стать чемпионом UFC", — сказал Двалишвили.

Нурмагомедов следом призвал соперника вернуться в Грузию и делать лучше жизнь его земляков. Также россиянин привел себя в пример, указав, что живет в родном селе в Дагестане.

"Я уважаю твое решение, — парировал Двалишвили. — Ты можешь жить где угодно, представлять какую угодно страну. Я из Грузии и прилетел в США, чтобы стать бойцом UFC. Я благодарен Америке за то, что она помогла мне выйти на эту позицию. Теперь у меня есть платформа, я представляю Грузию еще лучше. Я благодарен Америке, но никогда не забуду свою страну, где я вырос. И я могу жить в США скромно. А в Грузии меня все знают, я не могу даже спокойно в зал сходить".

Нурмагомедов уточнил, вернется ли Двалишвили в Грузию. Чемпион ответил, что сделает это, "когда будет постарше". "Но сейчас мне нужно работать, а Америка — лучшая страна для этого", — добавил Двалишвили.

Напомним, в главном событии UFC 311 состоится титульный реванш в легком весе. Россиянин Ислам Махачев будет защищать пояс, на который претендует армянин Арман Царукян.

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