"Проблемы со здоровьем": тренер Шавката Рахмонова рассказал о его состоянии перед боем на UFC 310

Тренер непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Эдуард Базров в интервью Naiza.TV высказался о состоянии здоровья своего подопечного, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец, в минувший уикенд выступил в со-главном событии номерного турнира UFC 310 против ирландца Йэна Гэрри. "Номад" одержал победу решением судей в пятираундовом поединке.

Специалист заявил, что у Рахмонова были большие проблемы со здоровьем перед боем с ирландским бойцом.

У нас очень большие проблемы были со здоровьем перед этим боем. Просто мы ничего не говорили, так как есть вышли на этот бой. Поэтому в нашем случае ни один боец UFC не вышел бы на бой в таком состоянии, какое у нас было перед поединком. Я не говорю, но просто были конкретные проблемы у Шавката именно со здоровьем, — заявил Базров после боя.

Ранее, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал бой двух непобежденных бойцов казахстанца Шавката Рахмонова и ирландца Йэна Гэрри.

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