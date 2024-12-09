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"Проблемы со здоровьем": тренер Шавката Рахмонова рассказал о его состоянии перед боем на UFC 310

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тренер непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Эдуард Базров в интервью Naiza.TV высказался о состоянии здоровья своего подопечного, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец, в минувший уикенд выступил в со-главном событии номерного турнира UFC 310 против ирландца Йэна Гэрри. "Номад" одержал победу решением судей в пятираундовом поединке.

Специалист заявил, что у Рахмонова были большие проблемы со здоровьем перед боем с ирландским бойцом.

У нас очень большие проблемы были со здоровьем перед этим боем. Просто мы ничего не говорили, так как есть вышли на этот бой. Поэтому в нашем случае ни один боец UFC не вышел бы на бой в таком состоянии, какое у нас было перед поединком. Я не говорю, но просто были конкретные проблемы у Шавката именно со здоровьем, — заявил Базров после боя.

Ранее, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал бой двух непобежденных бойцов казахстанца Шавката Рахмонова и ирландца Йэна Гэрри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197929-problemy-so-zdorovem-trener-shavkata-rahmonova-rasskazal-o-ego-sostoyanii-pered-boem-na-ufc-310/

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