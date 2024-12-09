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Президент UFC Дана Уайт высказался о победе Шавката Рахмонова над Йэном Гэрри

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри
Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал бой двух непобежденных бойцов казахстанца Шавката Рахмонова и ирландца Йэна Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Уайт отметил, что бой получился зрелищным несмотря на отсутствие досрочной победы.

"На бумаге они должны выйти в октагон и рубиться там, но иногда все не проходит так, как ты ожидаешь. 15-0 против 18-0. Что это означает, так это то, что у нас есть два высококлассных бойца, и очень многое стоит на кону, титул на кону. Мы увидели много классных вещей от обоих парней. Хоть это и не была битва на износ, но я скажу вам следующее: спасибо богу, что там было пять раундов. Именно в пятираундовом формате нужно было делать этот бой", - сказал Уайт.

Напомним, утром 8 декабря, казахстанский боец смешанного стиля Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 310.

Ранее, стало известно, сколько заработал "Номад" за победу в поединке над ирландским файтером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197916-prezident-ufc-dana-uayt-vyskazalsya-o-pobede-shavkata-rahmonova-nad-yenom-gerri/

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