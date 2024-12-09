Стало известно, сколько заработал Шавкат Рахмонов за бой с Йэном Гэрри

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов за последний бой в UFC заработал внушительный гонорар, передает NUR.KZ.

"Номад", занимающий третью строчку среднего дивизиона, одержал победу решением судей над седьмым номером этого веса, ирландским файтером Иэном Гэрри в со-главном событии турнира UFC 310.

За бой Рахмонов получил гарантированный гонорар в 350 тысяч долларов США, а также 100 тысяч за победу. Таким образом казахстанский боец заработал 450 тысяч долларов (229, 5 миллионов тенге по текущему курсу).

Эти суммы не учитывают процент от платных трансляций PPV. Окончательный общий гонорар может быть гораздо больше.

Напомним, это был седьмой поединок Шавката Рахмонова в UFC и по-прежнему является непобежденным.

Сразу же после поединка с Йэном Гэрри казахстанец бросил вызов чемпиону среднего дивизиона Белалу Мухаммаду.

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