Махачев против Царукяна, Двалишвили против Нурмагомедова: звезды UFC 311 провели первые дуэли взглядов

Участники двух главных боев крупного турнира UFC 311 провели первые дуэли взглядов после официального анонса их поединков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Первое номерное шоу лиги в 2025 году пройдет 18 января в Лос-Анджелесе. В главном поединке россиянин Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе от посягательств российско-армянского бойца Армана Царукяна. Во втором по значимости событии вечера грузину Мерабу Двалишвили предстоит отстаивать пояс в легчайшей категории, на который претендует россиянин Умар Нурмагомедов.

На первой официальной пресс-конференции, посвященной турниру UFC 311, представленные атлеты ответили на некоторые вопросы. После этого соперники встретились лицом к лицу.

Махачев и Царукян провели дуэль взглядов в уважительной обстановке и обменялись рукопожатием.

Двалишвили же недолго смотрел в глаза Нурмагомедову, после чего демонстративно отвернулся. Грузин и россиян, которые обменялись резкими высказываниями на пресс-конференции, не стали пожимать руки друг другу.

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