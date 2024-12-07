"Будь мужчиной": Двалишвили оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции

Грузин Мераб Двалишвили и россиянин Умар Нурмагомедов словесно сцепились на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 311, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал промоушена.

Мероприятие было посвящено официальному анонсу шоу, запланированного на 18 января. Бой Двалишвили и Нурмагомедова назначен соглавным событием вечера. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе, которым владеет грузин.

На пресс-конференции Двалишвили в эмоциональной форме многократно обвинял Нурмагомедова в проявлении неуважения через публикации в социальных сетях.

"Прежде всего, нужно быть мужчиной! Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной! А ты — кусок дерьма. Ты потерял мое уважение. Настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн. Кто ты такой? С кем ты бился? Ты этого не заслужил. Они дали тебе подарок, так что будь благодарен.

Ты перешел на личности, когда я не сделал тебе ничего плохого. Я всегда относился к тебе с уважением. К черту этот пояс, к черту деньги и все остальное. Прежде всего, ты должен быть мужчиной!" — сказал Двалишвили.

Нурмагомедов неоднократно призывал соперника пояснить, что конкретно его задело, а также ответил на слова грузина о "подарке от UFC" в виде титульного боя.

"Я хочу понять, в чем ты увидел неуважение? Ты — чемпион. Все хотят с тобой биться, потому что на тебе мишень, ты взял пояс. Не хочешь, чтобы люди вызывали тебя на бой? Так оставь пояс. Что плохого я сказал о твоей стране, национальности, лично о тебе? Ничего. Я лишь сказал, что ты избегаешь меня.

Большое спасибо за подарок, Дана! Я это очень ценю. Доволен, Умар? Мне без разницы, подарок или нет, заслужил или нет. Я хочу стать чемпионом. Моя мечта сбывается, и для меня этого достаточно", — сказал Нурмагомедов.

Двалишвили же назвал россиянина лжецом.

"Ты написал, что я избегаю тебя, но этого не было. Я сказал тебе: "Да, я побьюсь с тобой в феврале или марте". Будь скромен, окей? Я ответил UFC, что готов биться с тобой, и ты начал искать какие-то оправдания", — сказал грузин.

Напомним, также в пресс-конференции участвовали россиянин Ислам Махачев и российско-армянский боец Арман Царукян, чей титульный поединок в легком весе возглавит UFC 311.

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