Махачев о турнире UFC 311: Мне жаль Хабиба, у него будет долгая ночь

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев высказался о предстоящем титульном поединке с российско-армянским спортсменом Арманом Царукяном, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние соперников возглавит турнир UFC 311, назначенный на 18 января 2025 года. После официального анонса боя в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция с участием Махачева и Царукяна.

Действующий чемпион в легком весе заявил, что его оппонент стал лучше с момента их первого поединка. В 2019 году Царукян дебютировал в UFC боем против Махачева и уступил единогласным решением судей.

"Он точно стал лучше в опыте. У него теперь много боев в UFC, эту вещь не купишь за деньги. Это приходит со временем. Он набрался опыта, а навыки у него, думаю, все те же. Я видел все его поединки. У него хорошая борьба, он переводит оппонентов на землю и пытается держать их, доставляет проблемы. Но я знаю, что у меня есть все, чтобы защититься от его борьбы и ударки. Именно поэтому я являюсь лучшим бойцом на данный момент.

Если посмотреть на рейтинги, Арман — несомненно главный претендент. Всю свою жизнь я говорил людям, что хочу биться с настоящими претендентами, которые это заслужили, с сильными бойцами. Он заслужил, поэтому мы бьемся", — заявил Махачев.

Также россиянин ответил на вопрос о потенциальной нагрузке для Хабиба Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC тренирует Махачева, а также Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова, которые тоже выступят на 311-м номерном турнире.

"Мы постараемся его не беспокоить, но это будет долгая ночь для него. От первого поединка в карде, где будет биться Тагир Уланбеков. Затем я, Умар... Мне жалко Хабиба, это будет долгая ночь для него", — с улыбкой сказал Махачев.

Царукян, в свою очередь, также высказался о сопернике уважительно.

"Однозначно, он лучший боец в нашем дивизионе, защитил свой титул несколько раз. Я невероятно заряжен на этот бой, и мне не терпится стать чемпионом. Очень счастлив, что буду представлять свою страну — Армению, Россию. Этот бой будет в Лос-Анджелесе, там мой второй дом, очень много армян. Людям не терпится увидеть этот поединок, и я буду усердно трудиться, чтобы взять пояс и стать первым чемпионом UFC из Армении", — сказал Царукян.

Напомним, ранее сам Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединков Махачева с Царукяном и Умара Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили.

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