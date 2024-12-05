Брат Хабиба и рекордная защита титула: в UFC официально объявили два чемпионских боя

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально анонсировал бой чемпиона легкого веса Ислама Махачева против первого номера рейтинга Армана Царукяна, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram организации.

Поединок двух легковесов пройдет 18 января следующего года и станет главным событием номерного турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Махачев в четвертый раз будет защищать чемпионский титул в легком дивизионе.

В со-главном событии UFC 311 также анонсирован чемпионский бой.

Обладатель титула в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили впервые будет защищать пояс против второго номера дивизиона Умара Нурмагомедова.

Напомним, в марте этого года Умар, который является двоюродным братом экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова, проводил бой против дебютанта UFC из Казахстана Бекзата Алмахана. В том бою россиянин впервые в своей карьере побывал в нокдауне.

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