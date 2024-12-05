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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс чемпионских боев Ислама Махачева и своего брата

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Российские бойцы MMA Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов (слева направо)
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов (слева направо). Фото: Пресс-служба UFC Russia

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте прокомментировал анонсы поединков представителей своей команды, передает NUR.KZ.

Ранее в UFC официально объявили, что Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в легком весе от российско-армянского бойца Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов поборется за титул в легчайшей категории с грузином Мерабом Двалишвили.

Оба поединка запланированы на турнир UFC 311, который назначен на 18 января 2025 года. Таким образом, Хабиб может дважды за вечер выступить секундантом в чемпионских боях россиян. Умар Нурмагомедов приходится ему двоюродным братом, а Махачев — близким другом.

"Сразу два боя за пояса UFC. По-моему такого не было. Что за ночь предстоит... Надеюсь, я выдержу", — написал Хабиб в Instagram-stories.

Позднее он репостнул сообщение UFC Eurasia со своей цитатой и обратился к Махачеву и Нурмагомедову.

"Через пару дней займусь вами. Будьте готовы", — написал Хабиб.

Напомним, россиянин ранее сам был чемпионом UFC в легком весе. За профессиональную карьеру Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 поединков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2196803-habib-nurmagomedov-otreagiroval-na-anons-chempionskih-boev-islama-mahacheva-i-svoego-brata/

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