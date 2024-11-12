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UFC изменил рейтинг в дивизионе Шавката Рахмонова

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В рейтинге полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) произошли изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт промоушена.

Обновления внесены по итогам последнего турнира лиги, который прошел в ночь на 10 ноября по казахстанскому времени.

В главном событии шоу бразилец Карлос Пратес нокаутировал американца Нила Мэгни, благодаря чему ворвался в топ-15 полусреднего дивизиона и занял 13-е место. Представитель США выпал из рейтинга после поражения.

Топ-15 этой категории теперь занимает англичанин Майкл Пейдж, потерявший две позиции. Кроме того, американец Джефф Нил опустился на одну строчку и пропустил в топ-10 своего соотечественника Стивена Томпсона, который остается последним соперником Шавката Рахмонова на данный момент.

Сам казахстанец сохранил третье место в рейтинге полусреднего дивизиона. Выше него находятся только нигериец Камару Усман, англичанин Леон Эдвардс и американо-палестинский боец Белал Мухаммад, поединок Рахмонова с которым недавно сорвался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2186445-ufc-izmenil-reyting-v-divizione-shavkata-rahmonova/

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