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"Слышал, что он уже тренируется": Шавкат Рахмонов заподозрил чемпиона UFC Белала Мухаммада в "сливе" боя

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в прямом эфире шоу Ариэля Хельвани поделился своим мнением о травме чемпиона UFC Белала Мухаммада, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Напомним, что Рахмонову (топ-3 полусреднего веса UFC) предстоял титульный бой с Мухаммадом в рамках главного события турнира UFC 310, однако поединок сорвался из-за травмы американца. Сообщается, что у него обнаружилась инфекция.

"Я узнал о травме Белала неделю назад. Конечно, отреагировал плохо. Неприятно было. Я готовился, хотел подраться с ним. Что поделать ... Он травмировался и отказался от боя. Не знаю, серьезная у него травма или нет. Говорят, что занес инфекцию. Будем ждать...
Я думаю, что даже с такой травмой Белал мог быть подраться, конечно, на UFC 310. Когда он получил травму - мы слышали, что он уже тренируется. Возможно, фото и видео в инстаграме - это было давно. Он понимал, он осторожничает. И я думаю, что фото и видео - это было пораньше. Мы узнали за неделю, что у него травма, но он уже тогда занимался", - цитирует слова казахстанца источник.

Отметим, что на официальном сайте UFC главным событием 310-го турнира по-прежнему числится бой Рахмонова и Мухаммада. О замене соперника для "Номада" пока информации не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2182953-slyshal-chto-on-uzhe-treniruetsya-shavkat-rahmonov-zapodozril-chempiona-ufc-belala-muhammada-v-slive-boya/

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