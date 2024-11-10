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Нокаутом завершился главный бой турнира UFС в дивизионе Шавката Рахмонова

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Бразильский боец ММА Карлос Пратес
Карлос Пратес. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Карлос Пратес одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни на турнире UFC Fight Night 247, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило кард шоу, которое состоялось в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед поединком Мэгни занимал 15-е место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), в котором выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился в конце первого. На последних секундах стартового отрезка Пратес прессинговал соперника и провел эффективную атаку. Один из ударов бразильца попал Мэгни в висок, после чего американец упал на настил. Пратес не стал добивать оппонента, рефери остановил поединок.

31-летний бразилец продлил победную серию до 11 боев. Под эгидой UFC он нокаутами выиграл все четыре поединка. С высокой вероятностью благодаря победе над Мэгни Пратес войдет в топ-15 полусреднего дивизиона.

Американец же проиграл второй раз подряд. Всего на счету 37-летнего американца теперь 29 побед при 13 поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2185383-nokautom-zavershilsya-glavnyy-boy-turnira-ufs-v-divizione-shavkata-rahmonova/

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