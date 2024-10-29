Хамзат Чимаев после досрочной победы на турнире в ОАЭ взлетел в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

Российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев поднялся сразу на десять строчек в рейтинге среднего дивизиона и теперь занимает третье место.

Чемпионом в этом весе продолжает оставаться южноафриканский файтер Дрикус Дю Плесси. Возглавляет рейтинг американец Шон Стрикленд, сразу после него на второй строчке располагается представитель Новой Зеландии Исраель Адесанья.

Напомним, в этот уикенд на турнире UFC 308 в Абу-Даби Хамзат Чимаев сабмишеном победил австралийца Роберта Уиттакера, который теперь располагается на 4-й позиции.

Еще один российский файтер Шара Буллет, который также одержал яркую победу на номерном турнире дебютировал в рейтинге на 14-м месте.

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