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Шара Буллет бросил вызов бывшему чемпиону UFC Исраэлю Адесанье

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Российский боец ММА Шара Буллет
Шара Буллет. Фото: Francois Nel/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, вызвал на поединок нигерийца Исраэля Адесанью, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

В ночь на воскресенье Магомедов нокаутировал армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Россиянин остался непобежденным, он выиграл все четыре боя под эгидой промоушена.

В интервью после поединка Шара Буллет обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе Адесанье.

"Я очень рад. Хвала Всевышнему, что у меня сегодня получилось победить. Спасибо всем фанатам, которые переживали, болели, молились за меня. Я очень горд, что у меня получилось их обрадовать и красиво выиграть.
Сегодня все увидели мой уровень. Во мне сомневались, думали, что я слабый, что-то со мной не так. Но уже четвертая победа, третий бонус. Я пришел за своим сокровищем и скоро всех удивлю. Иду за топами. Исраэль Адесанья, ты от меня не скроешься! Я лучший ударник дивизиона!
Собираюсь недельку отдохнуть и сразу приступить к работе. Я только разгоняюсь. Чувствую, что эта клетка для меня новая, я новый в этом виде спорта. Буду рад чаще драться, много боев провести. Я не бегу впереди паровоза, чтобы просить пояс и так далее. Кого дадут — с тем и буду драться. В любой момент готов выступить", — заявил Магомедов.

Напомним, россиянин по итогам UFC 308 вошел в число обладателей бонусов в 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179208-shara-bullet-brosil-vyzov-byvshemu-chempionu-ufc-israelyu-adesane/

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