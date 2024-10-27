Шара Буллет бросил вызов бывшему чемпиону UFC Исраэлю Адесанье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, вызвал на поединок нигерийца Исраэля Адесанью, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

В ночь на воскресенье Магомедов нокаутировал армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Россиянин остался непобежденным, он выиграл все четыре боя под эгидой промоушена.

В интервью после поединка Шара Буллет обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе Адесанье.

"Я очень рад. Хвала Всевышнему, что у меня сегодня получилось победить. Спасибо всем фанатам, которые переживали, болели, молились за меня. Я очень горд, что у меня получилось их обрадовать и красиво выиграть.

Сегодня все увидели мой уровень. Во мне сомневались, думали, что я слабый, что-то со мной не так. Но уже четвертая победа, третий бонус. Я пришел за своим сокровищем и скоро всех удивлю. Иду за топами. Исраэль Адесанья, ты от меня не скроешься! Я лучший ударник дивизиона!

Собираюсь недельку отдохнуть и сразу приступить к работе. Я только разгоняюсь. Чувствую, что эта клетка для меня новая, я новый в этом виде спорта. Буду рад чаще драться, много боев провести. Я не бегу впереди паровоза, чтобы просить пояс и так далее. Кого дадут — с тем и буду драться. В любой момент готов выступить", — заявил Магомедов.

Напомним, россиянин по итогам UFC 308 вошел в число обладателей бонусов в 50 тысяч долларов.

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