Появилось видео нокаута редким ударом от Шары Буллета

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата опубликовала последние секунды поединка между россиянином Шарабутдином Магомедовым и армянином Арменом Петросяном, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в основном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби. Бой в рамках среднего веса завершился досрочной победой Магомедова.

Спортсмен, известный как Шара Буллет, на последних секундах второго раунда провел ударную комбинацию. Сначала россиянин пробил бэкфистом (рукой с разворота) по защите Петросяна, а затем резко выполнил аналогичный удар с другой стороны.

Второй панч оказался точный, и армянин упал на настил. Магомедов не стал добивать оппонента, а рефери зафиксировал нокаут.

Теперь Шара Буллет выиграл все 15 боев в профессиональных ММА.

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