Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Появилось видео нокаута редким ударом от Шары Буллета

Опубликовано:

Российский боец ММА Шара Буллет (слева)
Шара Буллет (слева). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата опубликовала последние секунды поединка между россиянином Шарабутдином Магомедовым и армянином Арменом Петросяном, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в основном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби. Бой в рамках среднего веса завершился досрочной победой Магомедова.

Спортсмен, известный как Шара Буллет, на последних секундах второго раунда провел ударную комбинацию. Сначала россиянин пробил бэкфистом (рукой с разворота) по защите Петросяна, а затем резко выполнил аналогичный удар с другой стороны.

Второй панч оказался точный, и армянин упал на настил. Магомедов не стал добивать оппонента, а рефери зафиксировал нокаут.

Теперь Шара Буллет выиграл все 15 боев в профессиональных ММА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179094-poyavilos-video-nokauta-redkim-udarom-ot-shary-bulleta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie