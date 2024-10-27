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Чимаев тяжело травмировал Уиттакера победным болевым приемом

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Боец ММА Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Появились подробности травмы австралийца Роберта Уиттакера, которую он получил в бою турнира UFC 308 с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера. Чимаев быстро оформил тейкдаун и после нескольких минут контроля провел сабмишен.

Уиттакер почти моментально просигнализировал о том, что сдается. После боя подтвердилось, что атлет чеченского происхождения провел сопернику болевой прием на челюсть.

Комментатор и бывший чемпион UFC Даниэль Кормье распространил фото австралийца после поединка. На снимке виден окровавленный рот Уиттакера, а также явное смещение его нижних передних зубов в сторону глотки.

"Точного диагноза я пока не знаю. Но когда ваши зубы двигаются в разные стороны, это нехорошо", — цитирует Bloody Elbow слова главы UFC Даны Уайта после турнира.

Функционер отметил, что Уиттакеру быстро оказали медицинскую помощь. Сам австралиец не делал заявлений о своем физическом состоянии.

Чимаев же на пресс-конференции подчеркнул, что слышал хруст челюсти оппонента, а затем увидел фото его травмы.

"Да, я почувствовал, что с его подбородком что-то не так. Я не хотел этого, но такова моя работа", — цитирует представителя ОАЭ CBS Sports.

Напомним, Чимаев после своей победы получил бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179175-chimaev-tyazhelo-travmiroval-uittakera-pobednym-bolevym-priemom/

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