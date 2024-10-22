Казахстанский боец Асу Алмабаев взлетел в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленный рейтинг бойцов во всех весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанец в этот уикенд одержал победу над бразильским файтером Матеусом Николау. Перед боем Алмабаев занимал 14-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), бразилец — седьмое.
Победа дала возможность "Зульфикару" подняться сразу на несколько строчек и теперь он занимает седьмое место. Николау же опустился на три позиции и теперь замыкает топ-10 наилегчайшей весовой категории.
Чемпионом в этом дивизионе продолжает оставаться бразилец Алахандре Пантожа, а первую строчку рейтинга удерживает американец Брэндон Ройвал.
Ранее, Алмабаев призвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта дать ему титульный поединок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2177198-kazahstanskiy-boec-asu-almabaev-vzletel-v-reytinge-ufc/