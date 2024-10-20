Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асу Алмабаев отправил соперника в нокдаун и одержал четвертую победу в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев одержал четвертую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в заключительном поединке предварительного карда на турнире серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Соперником Алмабаева был Матеус Николау. Перед боем казахстанец занимал 14-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), бразилец — седьмое.

Поединок продлился все три раунда. В заключительном отрезке Алмабаеву удалось точным ударом отправить оппонента в нокдаун. Николау смог продолжить бой, однако казахстанец развил инициативу в партере.

В итоге все судьи признали Алмабаева сильнейшим со счетом 29-28. Он одержал 17-ю победу подряд.

Под эгидой UFC 30-летний казахстанец выиграл все четыре поединка, теперь он войдет в топ-10 наилегчайшего дивизиона. Всего в активе Алмабаева 21 победа при двух поражениях в профессиональных ММА.

31-летний Николау проиграл третий бой подряд. Суммарно на счету бразильца 19 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176359-asu-almabaev-otpravil-sopernika-v-nokdaun-i-oderzhal-chetvertuyu-pobedu-v-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie