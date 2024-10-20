Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асу Алмабаев обратился к президенту UFC после очередной победы

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанец Асу Алмабаев призвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта дать ему титульный поединок, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на воскресенье спортсмен единогласным решением судей одолел бразильца Матеуса Николау, который занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Алмабаев выиграл все четыре боя в UFC, его победная серия длится 17 поединков.

После выступления казахстанец в октагоне обратился к президенту и матчмейкеру промоушена.

"Эй, Дана, Мик Мейнард, дайте мне один шанс подраться за пояс. Один шанс! Я готов. Большое спасибо Казахстану, моей стране, моим братьям! Альхамдулиллах, спасибо всем за поддержку!" — заявил Алмабаев.

На данный момент более продолжительная победная серия в наилегчайшем дивизионе UFC только у бразильца Александра Пантожи — действующего чемпиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176442-asu-almabaev-obratilsya-k-prezidentu-ufc-posle-ocherednoy-pobedy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie