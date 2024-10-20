Асу Алмабаев обратился к президенту UFC после очередной победы

Казахстанец Асу Алмабаев призвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта дать ему титульный поединок, передает корреспондент NUR.KZ.
В ночь на воскресенье спортсмен единогласным решением судей одолел бразильца Матеуса Николау, который занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Алмабаев выиграл все четыре боя в UFC, его победная серия длится 17 поединков.
После выступления казахстанец в октагоне обратился к президенту и матчмейкеру промоушена.
"Эй, Дана, Мик Мейнард, дайте мне один шанс подраться за пояс. Один шанс! Я готов. Большое спасибо Казахстану, моей стране, моим братьям! Альхамдулиллах, спасибо всем за поддержку!" — заявил Алмабаев.
На данный момент более продолжительная победная серия в наилегчайшем дивизионе UFC только у бразильца Александра Пантожи — действующего чемпиона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176442-asu-almabaev-obratilsya-k-prezidentu-ufc-posle-ocherednoy-pobedy/