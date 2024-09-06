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Конор Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: YouTube/UFC Russia

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в X заявил о намерении побороться за пост президента Ирландии на выборах в 2025 году, передает NUR.KZ.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что в случае победы он будет наделен властью "как созывать нижнюю палату парламента, так и распускать ее".

"Я уже говорил, что мне нужны ответы на все вопросы, которые ирландский народ жаждет получить от этих грабителей простых рабочих людей, этих разрушителей малого бизнеса и семейных ценностей. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу", - написал Макгрегор.

Конор Макрегор также заявил, что "Ирландии нужен активный президент от народа" и назвал себя "единственным логичным выбором".

Ранее Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в UFC.

"Мое возвращение обязательно состоится, и это будет стопроцентный Конор Макгрегор. Фанаты этого заслуживают, и мы уже близки. Мы немного потеряли концентрацию, и случилась травма, но мы усвоили урок и идем дальше. У меня в контракте еще два боя, а в планах купить еще несколько Бугатти и яхт, так что я вернусь и буду блистать. Мне просто не нужно торопиться. Скоро увидимся. Будет это Чендлер или нет, увидимся на вершине!" - заявил Макгрегор.

Также экс-чемпион UFC в двух весовых категориях комментировал свое потенциальное завершение карьеры в профессиональном спорте.

Мы писали, что партнеры Конора Макгрегора будут представлять интересы непобежденного чемпиона из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2158257-konor-makgregor-zayavil-o-planah-ballotirovatsya-na-post-prezidenta/

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