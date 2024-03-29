Конор Макгрегор взял пример с Тайсона и рассказал, когда завершит карьеру

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал свое потенциальное завершение карьеры в профессиональном спорте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

"Сейчас еще только первый квартал 2024-го года. У меня осталось два боя в UFC. Надеюсь, я проведу их до конца года. Но я хотел бы и дальше быть частью UFC.

Сколько я буду продолжать драться? Майк Тайсон вот сейчас будет драться с Джейком Полом. Но перед этим он дрался с Роем Джонсом, еще одним ветераном. Так что можно просто поменять формат противников. Не зря же на турнирах по джиу-джитсу есть дивизион для ветеранов. Так что, может, я вообще никогда не завершу карьеру. Только когда меня будут опускать в землю.

И я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними талантами из какой-нибудь задницы мира. Пусть бросают мне вызовы сколько угодно. У меня и так хватает противников. Можно устраивать трилогии и реванши. Есть и те, с кем мне интересно подраться в первый раз. И все эти парни мои ровесники. Так что я могу драться до самой могилы. И буду", - заявил ирландец.

Напомним, в последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года против Дастина Порье, однако из-за перелома ноги потерпел поражение и ушел на длительное восстановление.

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