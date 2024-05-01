Партнеры Конора Макгрегора будут представлять интересы непобежденного чемпиона из Казахстана

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис подписал контракт с менеджерской компанией Paradigm Sports, сообщает NUR.KZ со ссылкой на социальные сети агентства.

Алиби Идрис – непобежденный казахстанский ММА-файтер является чемпионом казахстанского промоушена NAIZA в наилегчайшей весовой категории, его профессиональная статистика 9–0.

Компания Paradigm Sports представляет интересы многих топовых спортсменов, в том числе и в смешанных единоборствах. Одним из самых звездных клиентов данной организации является экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Ранее в СМИ писали о заинтересованности UFC в подписании Идриса, однако о конкретных предложениях по контракту никакой информации не было. В Paradigm Sports сообщили, что казахстанцу будет предоставлен полный спектр услуг компании.

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