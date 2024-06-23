"Скоро увидимся": Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в UFC

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал о своей травме, которая помешала ему провести бой против Майкла Чендлера, передает NUR.KZ со ссылкой на Fighttime.ru.

Файтер поделился тем, какая именно травма привела к тому, что его долгожданное возвращение вновь было отложено, и заявил о том, что скоро вернется в октагон.

"Мы были так чертовски готовы к этому бою, что его отмена была для нас абсолютно мучительной. У нас произошла потеря концентрации, мы приступили к тренировке без полной защитной экипировки, и я попал пальцем ноги по локтю, сломав его. Я начисто сломал палец. Мне нужно всего несколько недель, только и всего.

Мое возвращение обязательно состоится, и это будет стопроцентный Конор Макгрегор. Фанаты этого заслуживают, и мы уже близки. Мы немного потеряли концентрацию, и случилась травма, но мы усвоили урок и идем дальше. У меня в контракте еще два боя, а в планах купить еще несколько Бугатти и яхт, так что я вернусь и буду блистать. Мне просто не нужно торопиться. Скоро увидимся. Будет это Чендлер или нет, увидимся на вершине!" - заявил Макгрегор.

Напомним, бой Макгрегора против американца Чендлера должен был пройти в рамках номерного турнира UFC 303 в Лас-Вегасе 29 июня.

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