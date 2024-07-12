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Первая казахстанка в UFC провела дуэль взглядов со своей соперницей перед боем (видео)

Опубликовано:

Бойцы UFC Луана Сантос и Мария Агапова
Луана Сантос и Мария Агапова: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Казахстана Мария Агапова провела дуэль взглядов с бразильянкой Луаной Сантос, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Russia.

Поединок между Агаповой и Сантос состоится в рамках прелима турнира UFC on ESPN 59 в американском Денвере. Ранее обе спорстменки успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

К этому поединку казахстанка подходит на серии из двух поражений подряд. В последний раз она выходила в октагон в 2022 году, тогда она сабмишеном уступила канадской спортсменке Джиллиан Робертсон (14-8). Ее актуальный рекорд в смешанных единоборствах составляет 10 побед и четыре поражения (2-3 в UFC).

В течение двух лет казахстанская девушка-боец восстанавливалась от травмы.

Луана Сантос на данный момент имеет в своем активе семь побед и всего одно поражение в ММА.

Напомним, ранее Агапова высказалась о своем финансовом положении и назвала сумму своих долгов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133360-pervaya-kazahstanka-v-ufc-provela-duel-vzglyadov-so-svoey-sopernicey-pered-boem-video/

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