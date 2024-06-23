"Если нападет, я вызову полицию": Волков рассказал, что Павлович обматерил его после боя

Российский боец MMA Александр Волков на пресс-конференции поделился подробностями ситуации после поединка с соотечественником Сергеем Павловичем, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в соглавном событии первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии. Рейтинговый поединок в тяжелом весе завершился уверенной победой Волкова единогласным решением судей.

После боя он подошел поговорить с Павловичем, но проигравший грубо оттолкнул соперника. При этом ранее россиян связывали дружеские отношения.

"Это был некрасивый поступок. Мне бы очень хотелось разобраться, почему именно он на меня обиделся. Возможно, он что-то недопонял. Но если так, то это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя — я первый раз в жизни, наверное, услышал, как Сергей ругается матом. По-моему он куда-то послал меня. Я себе иногда позволяю ради шутки или красного словца что-то добавить, а от него такого никогда не слышал.

С моей стороны никаких проблем нет. Видимо, у него какие-то сложности со мной. Я ситуацию отпустил и живу дальше. А его пусть судят люди, которые на него смотрят", — сказал Волков.

Также россиянин ответил на вопрос о возможной случайной встрече с Павловичем в отеле после турнира. "Если он на меня нападет, то я вызову полицию", — резюмировал Волков.

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