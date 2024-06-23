Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Если нападет, я вызову полицию": Волков рассказал, что Павлович обматерил его после боя

Опубликовано:

Российский боец ММА Александр Волков
Александр Волков. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец MMA Александр Волков на пресс-конференции поделился подробностями ситуации после поединка с соотечественником Сергеем Павловичем, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в соглавном событии первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии. Рейтинговый поединок в тяжелом весе завершился уверенной победой Волкова единогласным решением судей.

После боя он подошел поговорить с Павловичем, но проигравший грубо оттолкнул соперника. При этом ранее россиян связывали дружеские отношения.

"Это был некрасивый поступок. Мне бы очень хотелось разобраться, почему именно он на меня обиделся. Возможно, он что-то недопонял. Но если так, то это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя — я первый раз в жизни, наверное, услышал, как Сергей ругается матом. По-моему он куда-то послал меня. Я себе иногда позволяю ради шутки или красного словца что-то добавить, а от него такого никогда не слышал.
С моей стороны никаких проблем нет. Видимо, у него какие-то сложности со мной. Я ситуацию отпустил и живу дальше. А его пусть судят люди, которые на него смотрят", — сказал Волков.

Также россиянин ответил на вопрос о возможной случайной встрече с Павловичем в отеле после турнира. "Если он на меня нападет, то я вызову полицию", — резюмировал Волков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122464-esli-napadet-ya-vyzovu-policiyu-volkov-rasskazal-chto-pavlovich-obmateril-ego-posle-boya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.