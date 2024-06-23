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Топовые российские тяжеловесы устроили кровавую дуэль в соглавном поединке исторического турнира UFC

Опубликовано:

Российские бойцы UFC Сергей Павлович и Александр Волков
Сергей Павлович и Александр Волков: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российские бойцы MMA Александр Волков и Сергей Павлович встретились в соглавном поединке первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Оба файтера входят в топ лучших представителей тяжелой весовой категории. Павлович на момент поединка занимал третью позицию рейтинга организации, а Волков – пятую.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Волкова единогласным решением судей. Теперь "Драго" идет на серии из четырех побед подряд.

Для Павловича же это поражение стало вторым подряд. Ранее он уступил британцу Тому Аспинэллу в схватке за титул временного чемпиона организации, пока действующий обладатель пояса Джон Джонс восстанавливался от травмы.

Отметим, что Волков в интервью после боя заявил, что готов подраться с Джонсом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122359-topovye-rossiyskie-tyazhelovesy-ustroili-krovavuyu-duel-v-soglavnom-poedinke-istoricheskogo-turnira-ufc/

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