Топовые российские тяжеловесы устроили кровавую дуэль в соглавном поединке исторического турнира UFC

Российские бойцы MMA Александр Волков и Сергей Павлович встретились в соглавном поединке первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Оба файтера входят в топ лучших представителей тяжелой весовой категории. Павлович на момент поединка занимал третью позицию рейтинга организации, а Волков – пятую.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Волкова единогласным решением судей. Теперь "Драго" идет на серии из четырех побед подряд.

Для Павловича же это поражение стало вторым подряд. Ранее он уступил британцу Тому Аспинэллу в схватке за титул временного чемпиона организации, пока действующий обладатель пояса Джон Джонс восстанавливался от травмы.

Отметим, что Волков в интервью после боя заявил, что готов подраться с Джонсом.

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