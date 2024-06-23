Павлович грубо оттолкнул Волкова после поражения в российском поединке UFC (видео)

В Telegram-канале UFC Russia появилось видео первых секунд после боя россиян Сергея Павловича и Александра Волкова на дебютном турнире промоушена в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в соглавном событии шоу. Рейтинговый поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Волкова.

После финального гонга "Драго" подошел к соотечественнику, однако Павлович резко отреагировал на этот жест и оттолкнул оппонента. Волков не стал отвечать и развивать потасовку.

После объявления результата победитель в интервью в октагоне признался, что не понимает причин произошедшего. Волков отметил, что уважает Павловича и хотел поблагодарить его за бой.

Ранее россияне повздорили и на дуэли взглядов перед турниром. При этом Волкова и Павловича связывают давние дружеские отношения. Кроме того, они не раз проводили совместные спарринги.

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