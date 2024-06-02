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Порье допустил, что завершит карьеру после поражения от Махачева

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Американский боец MMA Дастин Порье
Дастин Порье. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье высказался о возможном уходе из спорта после поединка с россиянином Исламом Махачевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены соперничали в главном бою турнира UFC 302. Порье проиграл удушающим приемом в пятом раунде и не смог отобрать у Махачева пояс в легком весе. Это третье поражение американца в титульном поединке UFC, он ни разу не был полноценным чемпионом лиги (только временным).

"Ислам чемпион. Думал, что начинаю разбирать его, но он давал отпор. Шесть недель я отрабатывал защиту от тейкдаунов — на открытом пространстве (в бою) это много раз получилось. Но здесь он низко прошел в одну ногу, дернул ее — и на этом все кончилось", — сказал Порье в октагоне после боя.

Затем он ответил на свои ранние заявления о том, что допускает завершение карьеры.

"Знаю, что могу конкурировать с лучшими в мире. Но если я продолжу биться, то ради чего? Просто так? Я делал это 50 раз. Не знаю. У меня есть дочь, которую я люблю... Честно говоря, возможно, что это все
Решение неокончательное, но если это мой последний бой, то я хочу посвятить весь свой путь людям, которые сделали меня. Это женщины в моей жизни — бабушка, мама, жена. И дочка, папа в порядке, я тобой горжусь. Все хорошо, детка, всегда иди за своей мечтой", — резюмировал Порье.

В профессиональных MMA на счету американца теперь 30 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110893-pore-dopustil-chto-zavershit-kareru-posle-porazheniya-ot-mahacheva/

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