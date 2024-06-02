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Ислам Махачев сделал интригующее заявление о новом титуле

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Ислам Махачев со своей командой
Ислам Махачев со своей командой. Фото: instagram.com / ufc

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о дальнейших планах после защиты титула против американца Дастина Порье, передает корреспондент NUR.KZ.

Махачев в главном поединке шоу победил Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. После поединка, находясь в октагоне, файтер поделился своей давней мечтой о новом титуле.

"Это моя мечта - подраться за второй титул. Хочу вновь ощутить эти эмоции. Сто процентов - это про полусредний вес. Да, это моя мечта", - заявил Махачев в интервью после боя.

Отметим, что в этом дивизионе выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который занимает третью строчку рейтинга. Чемпион среднего дивизиона Леон Эдвардс проведет свой следующий бой против второго номера Белала Мухаммада.

Также Махачев уважительно высказался о Порье и поблагодарил его за поединок.

"Думаю, у Дастина был великолепный лагерь. Его тренеры проделали отличную работу. Он подготовился очень хорошо, защищался от моих тейкдаунов и дал мне очень тяжелый бой. Он - чемпион и легенда этого спорта. Спасибо, Дастин!" - сказал россиянин.

Также стало известно, что Махачев получит по 50 тысяч долларов США (около 22 миллионов тенге по нынешнему курсу) и за "Выступление вечера", и за "Бой вечера". Американец заработает премию в рамках второй номинации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110881-islam-mahachev-sdelal-intriguyushchee-zayavlenie-o-novom-titule/

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