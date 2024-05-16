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Непобежденный кандидат в UFC из Казахстана высказался о следующем поединке

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис
Казахстанский боец ММА Алиби Идрис: instagram.com/naiza.mma/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис с рекордом 9-0, в интервью для Legalbet.kz поделился подробностями своего следующего поединка.

Его оппонентом выступит файтер из Бразилии Эдилсон Сантос (10-2). Бой состоится 18 мая на объединенном турнире казахстанского промоушена Naizaи российской ММА-лиги AMC Fight Nights в Алматы.

Напомним, ранее Идрис подписал контракт с менеджерской компанией Конора Макгрегора. В обязательства промоутеров входит подписание казахстанца в UFC.

"Все хорошо у меня. Весогонка сегодня началась. Да, соперник сменился. Сменился ещё после того, как мы с вами в прошлый раз общались. Предыдущий отказался, а Сантос сразу согласился. Я сам попросил вес на 59 кг, но в итоге сошлись на 58,5 кг", — заявил боец.

Ранее оппонентами Алиби назначались Жилберто Диас и Яго Рибейро, оба спортсмена отказались от поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2101322-nepobezhdennyy-kandidat-v-ufc-iz-kazahstana-vyskazalsya-o-sleduyushchem-poedinke/

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